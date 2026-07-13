Гражданам рекомендуют хранить копии документов, что упрощает решение вопросов с начислением доплат для пенсионеров в Полтавской области.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области начали поступать гражданам в возрасте от 80 лет, нуждающимся в постоянном уходе и поддержке в повседневной жизни, сообщает Politeka.

Размер ежемесячной прибавки вырос до 1038 гривен. Предварительная сумма составила 944,4 грн. Повышение связано с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2595 гривен и частично компенсирует затраты на базовые нужды.

Право на получение средств имеют пожилые люди без трудоспособных родственников, нуждающихся в посторонней помощи по медицинским показаниям. Одновременно помощь не предоставляется тем, кто пользуется другими государственными выплатами, включая инвалидность.

Оформление предполагает прохождение врачебно-консультативной комиссии. После обследования заявитель получает заключение и представляет пакет документов в Пенсионный фонд. Он включает в себя паспорт, идентификационный код, медицинское подтверждение потребности в уходе и справку об отсутствии других начислений.

Специалисты советуют заранее подготовить все документы и уточнить график работы учреждений во избежание задержек. Для удобства доступны предварительная запись и дистанционные консультации.

Надбавки начисляются ежемесячно, а Пенсионный фонд отмечает проверку банковских переводов для своевременного получения помощи. Гражданам рекомендуют хранить копии документов, что упрощает решение вопросов с начислением доплат для пенсионеров в Полтавской области.

Подробные сведения и контакты для оформления доступны в территориальных отделениях Пенсионного фонда и на официальном сайте ведомства.

Источник: НовиниЛайв

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