Громадянам рекомендують зберігати копії документів, що спрощує вирішення питань із нарахуванням доплат для пенсіонерів у Полтавській області.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області почали надходити громадянам віком від 80 років, які потребують постійного догляду та підтримки у повсякденному житті, повідомляє Politeka.

Розмір щомісячної надбавки зріс до 1038 гривень. Попередня сума становила 944,4 грн. Підвищення пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2595 гривень і частково компенсує витрати на базові потреби.

Право на отримання коштів мають літні люди без працездатних родичів, яким потрібна стороння допомога за медичними показаннями. Одночасно допомога не надається тим, хто користується іншими державними виплатами, включно з інвалідністю.

Оформлення передбачає проходження лікарсько-консультативної комісії. Після обстеження заявник отримує висновок і подає пакет документів до Пенсійного фонду. Він включає паспорт, ідентифікаційний код, медичне підтвердження потреби у догляді та довідку про відсутність інших нарахувань.

Фахівці радять заздалегідь підготувати всі документи та уточнити графік роботи установ, щоб уникнути затримок. Для зручності доступні попередній запис і дистанційні консультації.

Надбавки нараховуються щомісяця, а Пенсійний фонд наголошує на перевірці банківських переказів для своєчасного отримання допомоги. Громадянам рекомендують зберігати копії документів, що спрощує вирішення питань із нарахуванням доплат для пенсіонерів у Полтавській області.

Детальні відомості та контакти для оформлення доступні у територіальних відділеннях Пенсійного фонду та на офіційному сайті відомства.

Джерело: НовиниЛайв

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