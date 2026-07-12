Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області фінансується за підтримки Анастасії Шкільник та Джима Кінгама через фонд КНЕБА.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається через ініціативи БФ «Карітас» і спрямована на підтримку літніх людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Програма включає ремонт пошкодженого житла, догляд за літніми та допомогу вразливим родинам. Один із ключових проєктів охоплює мешканців Харкова та Ізюму, чиє житло залишилося придатним для проживання, але потребує відновлення. У межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» ремонтують покрівлі, стіни, стелі, двері та вікна, щоб забезпечити безпечні умови проживання.

Отримати відповідну підтримку можуть люди віком 60+, інваліди, тяжкохворі, самотні батьки, опікуни, багатодітні родини, вагітні жінки та матері з маленькими дітьми. Допомога надається як фінансово для ремонту, так і через організацію робіт підрядниками.

Ще один напрям передбачає догляд за літніми людьми та особами, які потребують сторонньої допомоги. Спеціалісти відвідують підопічних вдома, допомагають із повсякденними справами та контролюють стан здоров’я.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області фінансується за підтримки Анастасії Шкільник та Джима Кінгама через фонд КНЕБА. Комплексні заходи дозволяють літнім людям залишатися у звичному середовищі та отримувати соціальну підтримку без зайвого стресу.

Такі ініціативи сприяють стабільності в громадах та підвищують якість життя літніх людей, забезпечуючи не лише матеріальну допомогу, а й відчуття безпеки та турботи у щоденному житті.

Джерело: Карітас

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Харківській області: як саме зросли ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит овочів в Харківській області: які саме труднощі зʼявилися.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога понад 1000 грн щомісяця: хто з пенсіонерів може отримувати виплати у Харківській області.