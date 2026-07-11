Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області доступне через приватні оголошення та онлайн-платформу «Допомагай», де мешканці регіону пропонують тимчасове розміщення для переселенців у квартирах і будинках, передає Politeka.

Пропозиції охоплюють різні формати — від міських кімнат до сільських садиб, що дозволяє підібрати варіант залежно від потреб, складу родини або можливості спільного побуту з власниками житла.

У Харкові на Салтівському шосе доступна кімната у двокімнатній квартирі. Проживання розраховане на одну жінку, яка може допомагати господині та частково доглядати літню людину. Об’єкт розташований поруч із транспортною інфраструктурою та магазинами, умови уточнюються безпосередньо з власницею.

У селі Бабаї Харківського району пропонують приватний будинок із двома кімнатами, кухнею, підключеними водопостачанням і газом. Санвузол розміщений на подвір’ї. На території є сад, сарай і погріб, що створює умови для ведення побуту. Дозволене проживання з домашніми тваринами, а до міста — близько 12 кілометрів.

У частині оголошень передбачено спільне проживання з господарями та допомогу по дому, в інших — повністю самостійний формат без додаткових обов’язків. Усі варіанти містять прямі контакти власників, що дозволяє швидко узгоджувати деталі заселення.

У цьому контексті безкоштовне житло для ВПО в Харківській області залишається одним із доступних способів оперативно знайти тимчасовий прихисток і організувати переїзд у безпечні умови.

Додаткову інформацію можна отримати через платформу «Допомагай» або соціальні служби регіону, де регулярно оновлюють актуальні пропозиції.

Джерело: Допомогай

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