Розмір грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Полтавській області залишається без змін, але умови отримання обновили.

У 2026 році внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати грошову допомогу на проживання для ВПО у Полтавській області, але за новими умовами, пише Politeka.net.

Подробиці розповіли у ПФУ.

Розмір грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Полтавській області залишається без змін. Як і раніше, діти та особи з інвалідністю отримують по 3 000 гривень щомісяця, а інші повнолітні члени родини — по 2 000 гривень на місяць. Кошти нараховуються щомісячно та виплачуються одному з членів сім’ї — уповноваженій особі — одразу за всіх отримувачів у домогосподарстві.

Головне нововведення — оновлений критерій доходу

Із 2026 року підвищився прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Тепер він становить 2 595 гривень. У зв’язку з цим було переглянуто і граничний рівень доходу, який дає право на отримання допомоги на проживання.

Відтепер середньомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 10 380 гривень (чотири прожиткові мінімуми). Саме цей показник використовується для визначення права на виплати.

Під час розрахунку враховується сукупний дохід усіх членів домогосподарства, який ділиться на кількість осіб, що проживають разом. Якщо отримана сума перевищує встановлений ліміт, допомогу можуть не призначити або припинити її нарахування.

Водночас є позитивна новина для тих родин, яким раніше відмовили через перевищення доходу. З урахуванням оновленого показника вони мають право повторно подати заяву та знову звернутися по державну підтримку.

Виплати призначають на шість місяців. Їх отримують ті родини, які звертаються вперше або відповідають оновленим умовам.