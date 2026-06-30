Оформлення такої грошової допомоги для пенсіонерів у Полтавській області здійснюється за заявним принципом.

Частина пенсіонерів у Полтавській області у 2026 році може розраховувати на додаткову щомісячну грошову допомогу, розмір якої перевищує 1 000 гривень, повідомляє Politeka.net.

Втім, ця виплата є адресною та призначається виключно за умови відповідності встановленим критеріям. Важливу роль відіграють не лише вік пенсіонера, а й його соціальний статус та підтверджений стан здоров’я. Право на таку допомогу мають самотні громадяни віком від 80 років, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних здійснювати догляд, а також офіційно визнані такими, що потребують постійної сторонньої допомоги за медичним висновком.

У Пенсійному фонді наголошують, що порядок призначення цієї виплати є чітко регламентованим і не передбачає винятків. Навіть часткова невідповідність хоча б одному з критеріїв може стати підставою для відмови у її нарахуванні.

Зокрема, наявність працездатних дітей або інших близьких родичів, навіть за умови окремого проживання, може впливати на ухвалення рішення. Також виплата не призначається без офіційного підтвердження потреби у постійному догляді з боку медичних органів.

Таким чином, сам факт самотнього проживання не є достатньою підставою для отримання коштів — рішення ухвалюється індивідуально після комплексної оцінки життєвих обставин пенсіонера.

Оформлення такої грошової допомоги для пенсіонерів здійснюється за заявним принципом. Для цього громадянин має особисто звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України або органів соціального захисту та подати необхідний пакет документів.

До нього входять паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок про потребу в постійному догляді, а також довідки, що підтверджують відсутність осіб, здатних забезпечувати утримання.

Після перевірки поданих даних Пенсійний фонд призначає виплату у Полтавській області, яка нараховується разом із щомісячною пенсією. Водночас у разі зміни обставин, таких як поява працездатних родичів або покращення стану здоров’я, нарахування може бути переглянуте або припинене.

У Пенсійному фонді також уточнюють, що у 2026 році розмір такої допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що у грошовому вираженні становить трохи більше ніж 1 000 гривень щомісяця.

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