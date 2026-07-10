Грошова допомога для ВПО у Харківській області залишається важливою підтримкою для людей, які були змушені залишити свої домівки.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області може припинятися в окремих випадках, повідомляє Politeka.

Питання придбання нерухомості для внутрішньо переміщених осіб часто пов’язане не лише з бажанням мати власний дах над головою, а й з побоюваннями втратити державну підтримку.

Саме тому юристи детально пояснили, у яких випадках купівля житла може стати підставою для припинення грошової допомоги для ВПО у Харківській області, а коли цього не станеться.

Порядок призначення та виплати підтримки визначений постановою Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 року. У цьому документі прописані чіткі умови, за яких грошова допомога для ВПО у Харківській області не призначається або припиняється.

Однією з таких підстав є придбання житла або наявність у власності нерухомості, що не відповідає встановленим критеріям. Фахівці звертають увагу, що значення має не лише сам факт купівлі, а й вартість об’єкта, його розташування та юридичний статус.

Згідно з чинними правилами, підтримка не призначається або припиняється, якщо хтось із членів сім’ї протягом останніх трьох місяців або під час отримання виплат придбав квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 000 грн.

Водночас практика показує, що навіть купівля житла за меншу суму не завжди гарантує збереження соцвиплат.

Юристи пояснюють, що причиною припинення держпідтримки може бути наявність у власності житла, яке розташоване на території, де не ведуться і не велися бойові дії, або на території, для якої визначено дату завершення бойових дій чи окупації.

Джерело: Патріоти

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