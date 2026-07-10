Жителі Харкова, як і інших регіонів України, можуть зіткнутися з дефіцитом одного з найпопулярніших продуктів, повідомляє Politeka.net.

На українському ринку склалася непроста ситуація: через різке скорочення посівних площ, зниження врожайності та нестачу продукції вітчизняного виробництва гречана крупа залишається в дефіциті. Якщо ще у 2023 році кілограм гречки коштував у середньому близько 27 гривень, то вже навесні 2026 року її вартість у супермаркетах перевищила 75 гривень. В окремих торговельних мережах цінники вже сягнули понад 90 гривень за кілограм.

Однією з головних причин подорожчання стало різке падіння обсягів виробництва. Після рекордного врожаю 2023 року, коли під гречкою було засіяно майже 148 тисяч гектарів, аграрії почали масово скорочувати площі під цією культурою. Уже до 2025 року вони зменшилися більш ніж удвічі — до 58,5 тисячі гектарів. Відповідно валовий збір також різко скоротився: із 210,7 тисячі тонн у 2023 році до лише 70,8 тисячі тонн у 2025-му.

При цьому внутрішнє споживання крупи оцінюється приблизно у 100–110 тисяч тонн щороку. Через те, що обсяги виробництва виявилися значно меншими за потреби ринку, утворився відчутний дефіцит цього продукту у Харкові та інших регіонах України.

Проблему посилила й відсутність значних залишків продукції минулих років. На тлі високого попиту пропозиція продовжує скорочуватися, що спричинило нову хвилю подорожчання. Якщо у березні середня вартість крупи становила близько 54 гривень за кілограм, то вже наприкінці квітня вона збільшилася майже на 40%.

Експерти пояснюють, що дедалі більше фермерів відмовляються від вирощування гречки на користь більш рентабельних культур. Як зазначає аналітик аграрного ринку Денис Рибчинський, виробники обирають кукурудзу, адже вона забезпечує значно вищу врожайність і має стабільний попит на зовнішніх ринках. За його словами, із одного гектара кукурудзи можна отримати щонайменше 80 центнерів урожаю та без труднощів реалізувати його на експорт. Натомість урожайність цієї культури зазвичай становить лише 15–20 центнерів із гектара, а її збут обмежується виключно українським ринком.

На відміну від більшості зернових культур, гречку практично не експортують, тому її виробництво повністю залежить від внутрішнього попиту. Через обмежений ринок збуту та нестабільну прибутковість багато господарств поступово відмовляються від її вирощування.

Негативно на ситуацію вплинули й погодні умови. У 2025 році середня врожайність гречки становила лише 13,9 центнера з гектара, що на 5,4% менше, ніж роком раніше. У поєднанні зі скороченням площ це призвело до майже 38-відсоткового зменшення валового збору.

Фахівці прогнозують, що найближчим часом суттєвого зниження цін очікувати не варто. Якщо аграрії не збільшать посіви гречки вже у наступних сезонах, дефіцит продукції зберігатиметься, а її вартість залишатиметься високою навіть після надходження нового врожаю. Для споживачів у Харкові та інших регіонах це означає, що тенденція до подорожчання може зберегтися і надалі.

Джерело: AgroReview.

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