Українцям показали, якими будуть графіки відключення світла у Полтавській області на 10 липня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 10 липня будуть тривати багато годин поспіль через роботи, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 10 липня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Вони спрямовані на підвищення надійності електропостачання та зменшення ризику аварійних ситуацій у подальшому.

Одними з найтриваліших стануть роботи у селі Марківка , де електропостачання буде тимчасово відсутнє з 07:00 до 19:00. На 12 годин поспіль без світла залишаться окремі будинки за такими адресами:

Тараса Шевченка — 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

Крім того, 10 липня ремонтні бригади працюватимуть і в селі Руденківка. Тут планові відключення також триватимуть з 08:00 до 17:00. Тимчасові обмеження електропостачання запровадять для споживачів, які проживають на таких вулицях:

Веселкова — 1, 7, 9

Залізнична — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34

Каштанова — 49, 52, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67



Триватимуть додаткові графіки відключення світла в селі Свічкареве. Знеструлять лише будинки, що знаходяться за такими адресами:

Миколи Гоголя — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12

Молодіжна — 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11

Новосадова — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21

Перемоги — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25А, 34, 35

Садова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22А

Шосейна — 1, 3, 5, 7, 11, 13

Юрія Кондратюка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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