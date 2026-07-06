Графіки відключення світла у Полтавській області на 7 липня охоплять десятки адрес, де триватимуть тривалі знеструмлення, пише Politeka.net.

7 липня планові графіки відключення світла триватимуть у низці населених пунктів Полтавської області. Обмеження пов'язані з виконанням профілактичних і ремонтних робіт, які необхідні для підтримання стабільної роботи електромереж та запобігання аварійним ситуаціям.

Зокрема, у селі П'ятихатки електроенергію тимчасово вимикатимуть із 08:00 до 20:00. Під обмеження потраплять мешканці будинків, розташованих на вулицях:

Героїв Крут — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Комарова — 3, 10/1

Молодшого сержанта Садовничого — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Павла Тичини — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10

Поштова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 34, 36, 38

Сергія Дуки — 1, 1/1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Центральна — 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41

Ремонтні роботи цього дня продовжаться у селі Пустовіти. Тут графіки відключення також діятимуть з 08:00 до 20:00. Тимчасові знеструмлення охоплять значну частину населеного пункту, зокрема будинки на вулицях:

Озерна — 1, 1А, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 29, 29А, 35, 35А, 38А, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 61, 65, 65-Б, 69, 69А, 77, 79, 81, 83, 91, 95, 97, 100, 101, 103, 104

Садовий, пров. — 1, 2, 8, 9

Степова — 2, 6

Планові відключення електроенергії 7 липня заплановані й у селі Запсілля. Тут обмеження триватимуть протягом 12 годин — з 08:00 до 20:00 години за такими адресами:

Молодіжна — 1–17

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Героїв України — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17

Грузинська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Івана Котляревського — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кленова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 41

Медовий, пров. — 6, 7

Миру, пров. — 1, 3

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12

Піщаний, тупик — 1, 3, 4

Світанкова — 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Степова — 3, 4, 5, 6, 7

Степовий, пров. — 1, 9

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Теплична — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 105-А, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 118, 120, 121, 121А, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132

Шкільна — 1, 4, 5, 6, 8, 9.

Джерело: Омельницька Громада.

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