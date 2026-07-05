Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можна отримати у вигляді гарячих обідів від благодійної організації «Карітас Полтава», повідомляє Politeka.net.
Про цей проєкт розповіли на сайті організації «Карітас».
У рамках проєкту "Emergency appeal" благодійний фонд "Карітас Полтава" надає можливість ВПО отримати абонементи на гарячі безкоштовні обіди в Полтаві.
У фонді повідомляють, що проєкт передбачає щоденне надання повноцінного гарячого харчування людям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують додаткової підтримки. Соціальна їдальня користується сталим попитом серед мешканців, адже для багатьох відвідувачів гарячий обід є важливим елементом щоденної допомоги.
Учасникам програми, які відповідають визначеним критеріям, видається абонемент терміном на 30 днів. Отримати гарячі обіди можна щодня з 13:00 до 14:00 за адресою: м. Полтава, вулиця Семена Антонця (Балакіна), 24.
Для отримання безкоштовного харчування передбачено обов’язкову реєстрацію безпосередньо на місці надання допомоги. Під час реєстрації необхідно мати з собою документи, що посвідчують особу та підтверджують відповідний соціальний статус, зокрема паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер, довідку внутрішньо переміщеної особи, а також документи, які підтверджують належність до вразливої категорії населення, у тому числі довідку про інвалідність.
Метою цієї ініціативи є забезпечення безкоштовними продуктами внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів у Полтаві — громадян України, які перебувають у найбільш складних життєвих обставинах і потребують додаткової підтримки.
У фонді підкреслюють, що допомога надається з дотриманням принципів людяності, поваги та збереження гідності кожної людини, а також закликають усіх, хто відповідає умовам програми, скористатися можливістю та долучитися до участі в проєкті.
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