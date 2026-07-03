Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надають також у межах проєктів Товариства Червоного Хреста України.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві залишаються доступними завдяки гуманітарним програмам, які у 2026 році продовжують реалізовувати благодійні фонди, громадські організації та міжнародні партнери, передає Politeka.

Ініціативи спрямовані на підтримку людей, які найбільше потребують допомоги в умовах війни та економічних труднощів.

Продовольчі набори насамперед призначені для внутрішньо переміщених осіб, людей поважного віку, багатодітних родин і громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. Основна мета таких проєктів — допомогти із забезпеченням базових потреб та частково зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет.

Одним із ключових учасників цього напряму залишається «Карітас Полтава». Організація формує набори з найнеобхіднішими товарами для людей, які були змушені залишити свої домівки та нині проходять адаптацію в новій громаді. Склад допомоги може відрізнятися залежно від наявних гуманітарних ресурсів і потреб отримувачів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надають також у межах проєктів Товариства Червоного Хреста України. У різних випадках громадяни можуть отримати готові продуктові пакунки або електронні сертифікати, які дозволяють самостійно придбати необхідні товари.

Вагому роль у реалізації таких ініціатив відіграють міжнародні гуманітарні місії. Частину фінансування донори спрямовують саме на забезпечення населення продовольством у регіонах, що прийняли значну кількість переселенців.

Паралельно держава запроваджує нові механізми соціальної підтримки. Для окремих категорій населення діє базова соціальна допомога, яка в окремих випадках передбачає грошові виплати замість натуральної підтримки.

Дізнатися про актуальні програми можна через онлайн-платформи «єДопомога» та «Де Допомога». Там регулярно оновлюють інформацію про реєстрацію, умови участі, доступні гуманітарні проєкти й перелік категорій, які можуть скористатися підтримкою.

Крім того, повідомлення про початок нових етапів видачі, графіки роботи пунктів та інші важливі оголошення публікують на офіційних сторінках благодійних організацій, місцевих громад і партнерських установ у соціальних мережах.

Джерело: pokrovsk24.news

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.