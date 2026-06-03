Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві залишаються елементом стабільної системи підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві залишаються доступними у 2026 році завдяки роботі благодійних структур, міжнародних програм і місцевих ініціатив, повідомляє Politeka.

У регіоні продовжують діяти гуманітарні проєкти, спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб та людей похилого віку. Один із ключових виконавців — організація «Карітас Полтава», яка формує продуктові пакунки для новоприбулих мешканців громади, зазвичай у межах перших 90 днів проживання.

До складу допомоги входять базові товари тривалого зберігання: крупи, макаронні вироби, борошно, олія, цукор, сіль, а також окремі додаткові позиції залежно від партнерських поставок. Формування наборів напряму залежить від ресурсів і логістики на місцях.

Паралельно у 2026 році зберігається значний обсяг міжнародної підтримки. За даними гуманітарних програм, ООН передбачає фінансування у розмірі 2,3 млрд доларів, значна частина яких спрямовується на допомогу переселенцям та соціально вразливим категоріям населення.

Також свою діяльність продовжує Товариство Червоного Хреста, яке забезпечує людей продуктовими наборами або альтернативними формами підтримки, включно з сертифікатами на базові товари.

Учасникам програм радять регулярно перевіряти офіційні канали інформування. Актуальні дані про видачу можна знайти через державні сервіси та цифрові платформи, зокрема «єДопомога», мобільний застосунок «Де Допомога», а також у місцевих центрах соціального обслуговування.

Таким чином, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві залишаються елементом стабільної системи підтримки, яка поєднує локальні та міжнародні ресурси для забезпечення базових потреб населення.

Джерело: pokrovsk24.news

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