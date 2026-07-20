У Пенсійному фонді призначають надбавку до пенсії в Харкові тільки після подання заяви та документів.

Надбавка до пенсії в Харкові може бути призначена громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною. Виплату встановлюють відповідно до чинного законодавства як додаткову суму до основної пенсії, повідомляє Politeka.net.

Право на таку підтримку мають Герої України, кавалери державних орденів, ветерани війни з визначеними нагородами, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, матері, які виховали п'ятьох і більше дітей, а також окремі категорії борців за незалежність України XX століття.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Розмір доплати визначають залежно від статусу одержувача. Для більшості категорій він становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Водночас для борців за незалежність передбачено окремий порядок нарахування. Після щорічної індексації з 1 березня 2026 року відповідна сума становить 5667,51 гривні.

Надбавка до пенсії в Харкові призначається після подання заяви та документів, які підтверджують право на її отримання. Звернутися можна особисто, в електронній формі або поштовим відправленням.

Якщо до пакета не вистачає окремих підтверджень, Пенсійний фонд повідомляє заявника про необхідність їх подати. За умови надання відсутніх документів протягом трьох місяців датою звернення вважатиметься день первинної заяви.

Після збільшення прожиткового мінімуму відповідні виплати перераховують автоматично. Окремий порядок також передбачений для непрацездатних членів сім'ї померлого одержувача, які можуть отримати частину встановленої доплати.

Фахівці рекомендують заздалегідь перевірити перелік необхідних документів, щоб уникнути затримок під час оформлення надбавки.

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