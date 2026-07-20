Надбавка до пенсії в Полтавській області може бути призначена громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають вимогам чинного законодавства, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про спеціальну доплату, яка встановлюється додатково до основної пенсійної виплати. Порядок її нарахування визначений Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Право на таку підтримку мають Герої України, ветерани війни з відповідними державними відзнаками, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, особи зі званнями «народний» або «заслужений», а також матері, які виховали п'ятьох і більше дітей. До переліку також належать реабілітовані борці за незалежність України XX століття.

Інформацію про це надає ПФУ.

Сума доплати залежить від категорії одержувача. Для більшості вона становить від 23 до 40 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Для окремої групи борців за незалежність застосовують спеціальний порядок розрахунку.

Надбавка до пенсії в Полтавській області оформлюється після подання заяви разом із документами, що підтверджують право на її призначення. Звернутися можна особисто, в електронній формі або поштовим відправленням.

Якщо пакета документів недостатньо, Пенсійний фонд повідомляє заявника про необхідність надати додаткові підтвердження. За умови їх подання протягом трьох місяців початкова дата звернення зберігається.

Для борців за незалежність України XX століття після щорічного перерахунку з 1 березня 2026 року розмір відповідної виплати становить 5667,51 гривні. Подальші зміни здійснюють після перегляду прожиткового мінімуму або відповідних урядових рішень.

Окремі гарантії передбачені й для непрацездатних членів сім'ї померлого одержувача, які можуть отримувати частину встановленої доплати.

Фахівці рекомендують заздалегідь підготувати необхідні документи та перевірити підстави для призначення, щоб уникнути затримок під час оформлення.

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