Дефіцит продуктів в Харкові став темою для обговорень серед жителів.

Дефіцит продуктів в Харкові поки не прогнозують, однак після останніх атак на українські порти експерти попереджають про ризики подорожчання окремих продовольчих товарів, насамперед хліба та борошняних виробів, повідомляє Politeka.net.

Після пошкодження портової інфраструктури світові біржі оперативно відреагували зростанням вартості пшениці. Аналітики пояснюють, що ускладнення експорту та скорочення очікуваних поставок вплинули на цінову ситуацію на міжнародному ринку.

За словами фахівців, удари по терміналах ускладнили логістичні маршрути й збільшили транспортні витрати. Саме ці чинники формують додатковий тиск на собівартість зерна та змушують трейдерів переглядати свої прогнози.

Дефіцит продуктів в Харкові наразі не очікується. Економісти зазначають, що виробники ще мають сформовані запаси сировини, тому різкого зростання цін у магазинах найближчим часом не прогнозують.

Водночас ситуація може змінитися, якщо проблеми з експортом триватимуть довше. У такому разі восени виробники хлібобулочної продукції можуть переглянути ціни, особливо на товари, де частка зернової сировини є суттєвою.

Подальший розвиток подій залежатиме від роботи морських портів та можливості стабілізувати логістичні ланцюги. Якщо експортні маршрути вдасться швидко відновити, цінові коливання можуть виявитися короткостроковими.

Експерти рекомендують стежити за ситуацією на аграрному ринку, адже саме вона визначатиме подальшу динаміку вартості соціально важливих продуктів.

Найближчими тижнями ситуація на продовольчому ринку багато в чому залежатиме від стабільності експорту та розвитку безпекової ситуації.

Джерело: biz.ua

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