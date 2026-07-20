Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 21 по 27 липня дозволяє жителям будувати свої плани.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 21 по 27 липня свідчить, що найближчими днями регіон перебуватиме під впливом нестійких атмосферних процесів, повідомляє Politeka.net.

Жителів очікує чергування дощових періодів, хмарної погоди та короткочасних прояснень, тоді як температура залишатиметься комфортною для другої половини літа.

Найбільше опадів прогнозують на початку тижня. У понеділок, 21 липня, небо буде затягнуте хмарами від ранку до вечора, а протягом доби очікуються сильні дощі. Температура повітря становитиме від +20 до +24 градусів, вітер залишатиметься слабким.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У вівторок погодні умови покращаться. Після похмурого ранку небо поступово проясниться, істотних опадів не передбачається, а вдень повітря прогріється до +26 градусів. Саме цей день стане одним із найтепліших протягом прогнозованого періоду.

У середу знову переважатиме хмарність. У денні та вечірні години можливі дощі, а максимальна температура не перевищить +22 градусів. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься, що сприятиме збереженню нестійкої погоди.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 21 по 27 липня показує, що четвер також мине під впливом атмосферного фронту. Вночі прогнозують сильний дощ, який із меншою інтенсивністю триватиме майже до вечора. Денні показники становитимуть близько +22 градусів.

У п'ятницю ситуація почне стабілізуватися. Хмарність поступово зменшиться, опади припиняться, а повітря прогріється до +24 градусів. Саме наприкінці робочого тижня очікується найбільш сприятлива погода для перебування на відкритому повітрі.

Вихідні також не обійдуться без змін. У суботу прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю та температурою до +24 градусів. У неділю небо знову затягнуть хмари, після обіду можливі короткочасні дощі, хоча повітря прогріється до +26 градусів.

Синоптики рекомендують жителям області враховувати високу ймовірність опадів під час планування поїздок і робіт на відкритому повітрі, а також стежити за оперативними оновленнями прогнозів у разі зміни погодної ситуації.

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