Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна кільком категоріям.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається в межах програми з відновлення пошкодженого житла, яку реалізує благодійний фонд «Карітас», передає видання Politeka.

Ініціатива охоплює громади, що зазнали наслідків бойових дій, та спрямована на підтримку власників осель із частковими руйнуваннями.

Проєкт передбачає дрібні й середні ремонтні роботи, необхідні для безпечного проживання. Зокрема, виконавці замінюють вікна й двері, ремонтують покрівлі, відновлюють стіни та усувають інші пошкодження.

Будинки, які були повністю зруйновані, участі в програмі не беруть. Основне завдання ініціативи — допомогти людям якнайшвидше повернутися до своїх домівок після проведення необхідного ремонту.

Водночас гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна також людям з інвалідністю, багатодітним родинам, одиноким батькам, вагітним жінкам та іншим соціально вразливим категоріям населення.

Підтримку можна отримати у двох форматах. Один передбачає надання фінансової допомоги для самостійного виконання ремонту, інший — проведення відновлювальних робіт підрядними організаціями, які співпрацюють із фондом.

Для прифронтових громад ця програма залишається одним із важливих інструментів відновлення житла та покращення умов проживання. Її реалізація триватиме відповідно до наявного фінансування й актуальних потреб мешканців.

Подати заявку можна після оцінки стану пошкодженого помешкання та перевірки відповідності встановленим умовам участі.

Джерело: Карітас

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