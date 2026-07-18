Громадянам радять зберігати копії документів, що спрощує вирішення будь-яких питань із нарахуванням доплат для пенсіонерів у Полтавській області.

З цього місяця доплати для пенсіонерів у Полтавській області почали отримувати особи старше 80 років, які потребують постійного догляду та підтримки у повсякденному житті, повідомляє Politeka.

Розмір щомісячної надбавки зріс до 1038 гривень, тоді як раніше він становив 944,4 грн. Підвищення пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних до 2595 гривень та частково компенсує витрати на базові потреби.

Право на виплати мають пенсіонери без працездатних родичів, які потребують сторонньої допомоги за медичними показаннями. Одночасно надбавка не надається тим, хто користується іншими державними програмами, включно з інвалідністю.

Для оформлення допомоги потрібно пройти лікарсько-консультативну комісію. Після обстеження заявник отримує висновок і подає документи до Пенсійного фонду. Пакет включає паспорт, ідентифікаційний код, медичне підтвердження потреби у догляді та довідку про відсутність інших нарахувань.

Фахівці радять заздалегідь підготувати всі папери та уточнити графік роботи установ, щоб уникнути затримок. Для зручності доступні попередній запис та дистанційні консультації.

Надбавки нараховуються щомісяця, а Пенсійний фонд рекомендує перевіряти банківські перекази для своєчасного отримання коштів. Громадянам також радять зберігати копії документів, що спрощує вирішення будь-яких питань із нарахуванням доплат для пенсіонерів у Полтавській області.

Детальні відомості та контакти для подачі документів доступні у територіальних відділеннях Пенсійного фонду та на офіційному сайті відомства.

Джерело: Фінанси

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