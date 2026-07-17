Експерти зазначають, що запит купити квартиру у Харкові залишається одним із найпопулярніших серед охочих придбати нерухомість.

Купити квартиру у Харкові стає деталі частішим бажанням в українців, адже на ринку представлено варіанти різної площі, стану та вартості без обов'язкового залучення посередників, передає Politeka.

Однією з пропозицій стала двокімнатна оселя площею 65 квадратних метрів. Власник просить 39 тисяч євро та наголошує, що продаж здійснюється без рієлторської комісії. Помешкання розташоване на вулиці Сергія Барсукова.

Для тих, хто має обмежений бюджет, доступні компактні гостинки. Біля станції метро «Студентська» продається житло площею 24 квадратні метри за 10 550 доларів. Усередині виконано косметичний ремонт, встановлено пластикові вікна, вбудовану кухню, бойлер, душову кабіну, холодильник і пральну машину. Продавець також повідомляє про можливість оформлення угоди за сертифікатом.

Ще один бюджетний об'єкт пропонують поблизу метро «Ботанічний сад». Кімната площею 8,6 квадратного метра коштує 3 500 доларів. Будинок цегляний, меблі залишаються новому власнику, а кухня та санвузол є спільними для мешканців поверху.

Експерти зазначають, що запит купити квартиру у Харкові залишається одним із найпопулярніших серед охочих придбати нерухомість. Найбільший попит нині спостерігається на невеликі об'єкти, які можна придбати за відносно невелику суму або використати для подальшої здачі в оренду.

Перед укладанням договору фахівці радять українцям перевірити документи на право власності, технічний стан приміщення та уточнити всі умови продажу, щоб уникнути непередбачених ситуацій під час оформлення.

Джерело: olx.ua

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