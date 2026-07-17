Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві може стати реальністю найближчим часом, передає Politeka.

Таку інформацію надає КП ПОР «Полтававодоканал», яке готує розрахунки для перегляду вартості централізованого водопостачання та водовідведення

Підприємство планує подати їх на розгляд Полтавської обласної ради.

Наразі сукупний тариф становить 33,768 гривні за кубометр, тоді як економічно обґрунтований показник, за підрахунками підприємства, сягає 84,948 гривні. Необхідність перегляду пояснюють суттєвим зростанням витрат, які накопичилися за роки воєнного стану.

У «Полтававодоканалі» наголошують, що чинна вартість формувалася ще за цінами 2020–2021 років. За цей час у кілька разів подорожчали електроенергія, паливо, реагенти для очищення води, труби, обладнання та комплектуючі для ремонту мереж.

Найбільше фінансове навантаження створює електроенергія, яка займає до 40% собівартості послуг. Якщо під час розрахунку чинного тарифу її вартість становила 5,329 гривні за кВт·год, то фактична середня ціна на початку 2026 року вже досягла 13,98 гривні. Через це лише витрати на електроенергію для транспортування одного кубометра води становлять близько 25 гривень.

Додатковий вплив мають і ціни на паливно-мастильні матеріали. Порівняно з кінцем 2021 року дизельне пальне, бензин та скраплений газ подорожчали більш ніж удвічі. Водночас підприємство стикається з дефіцитом кваліфікованих працівників, оскільки рівень оплати праці, закладений у тарифі, вже не відповідає ринковим умовам.

Окремо зазначається, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві відбувається в межах зміненого законодавства. Відповідно до Закону України №4777-IX, під час воєнного стану рішення щодо тарифів для таких підприємств ухвалюють органи місцевого самоврядування, тоді як НКРЕКП зберігає функції контролю та визначення методики їх формування.

У підприємстві попереджають, що без перегляду розцінок зростатиме фінансовий дефіцит. Це може призвести до скорочення витрат на ремонти, оновлення обладнання, використання спецтехніки та навіть запровадження погодинної подачі води для економії електроенергії.

За інформацією «Полтававодоканалу», схожі процеси вже тривають і в інших містах України, де також переглядають економічно обґрунтовану вартість послуг водопостачання та водовідведення. Водночас у разі затвердження нових тарифів для пільгових категорій населення обіцяють зберегти чинні механізми субсидій і соціальної підтримки.

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