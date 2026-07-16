Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області є частиною загального перегляду вартості житлово-комунального сервісу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області триває, а у Кременчуці вже затвердили нову вартість централізованого водопостачання, повідомляє Politeka.net.

Оновлені розцінки почнуть діяти після набуття чинності рішення виконавчого комітету міської ради.

Відповідний документ підтримали під час засідання виконкому 30 червня. Більшість його учасників проголосувала за встановлення нової ціни для побутових споживачів.

Під час розгляду проєкту посадовці внесли зміни до фінансових розрахунків. Із них виключили компенсацію коштів, яких підприємство не отримало у попередні роки, через що початковий варіант був скоригований.

Міський голова Віталій Малецький заявив, що включення таких витрат не має достатнього правового обґрунтування. Він також доручив звернутися до профільного регулятора, щоб отримати офіційну позицію щодо застосування відповідних механізмів після передачі повноважень органам місцевого самоврядування.

Спочатку комунальне підприємство пропонувало встановити оплату на рівні 67,44 гривні за кубометр. Після перегляду показників суму зменшили на 2,74 гривні.

У результаті затвердили тариф 64,07 гривні за кубометр. До цього мешканці сплачували 31,80 гривні, тому різниця у майбутніх платіжках стане помітною.

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області є частиною загального перегляду вартості житлово-комунального сервісу, який відбувається у багатьох громадах через збільшення виробничих витрат.

Експерти радять уважно перевіряти нові нарахування та, за потреби, звертатися за оформленням пільг або субсидій, якщо родина має на них право.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.