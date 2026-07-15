Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна не лише літнім людям.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається в межах програми з відновлення пошкодженого житла, яка діє у громадах, що постраждали через бойові дії, передає видання Politeka.

Ініціативу реалізує благодійний фонд «Карітас». Проєкт орієнтований на власників осель, які зазнали часткових руйнувань, але залишаються придатними для проживання після проведення ремонту.

Учасникам пропонують дрібні та середні відновлювальні роботи. Зокрема, передбачено заміну вікон і дверей, ремонт покрівель, відновлення стін, а також усунення інших пошкоджень, необхідних для безпечного користування будинком.

Оселі, які були повністю зруйновані, до програми не включають. Її головна мета — допомогти людям якнайшвидше повернутися до власних домівок після часткового відновлення.

Водночас гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна не лише літнім людям. Скористатися підтримкою можуть також особи з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі батьки, вагітні жінки та інші соціально вразливі категорії населення.

Отримати підтримку можна двома способами. Перший передбачає виплату коштів для самостійного проведення ремонту, другий — виконання необхідних робіт підрядними організаціями.

Для прифронтових громад така ініціатива залишається важливим механізмом відновлення житла та покращення умов проживання. Реалізація програми триватиме відповідно до наявного фінансування й актуальних потреб мешканців.

Подати заявку на участь можна після перевірки відповідності умовам програми та оцінки стану пошкодженого житла.

Джерело: Карітас

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