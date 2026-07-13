Отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Харківській області можна за своєчасної подачі заявки, адже ресурси обмежені, а потреба у підтримці залишається високою.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається завдяки ініціативам благодійного фонду «Карітас», повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку людей, які постраждали через бойові дії або залишилися без належного догляду.

Соціальні працівники та волонтери надають допомогу безпосередньо вдома. Підтримку отримують самотні літні мешканці, особи з тяжкими хворобами та внутрішньо переміщені громадяни, яким складно самостійно вирішувати побутові питання.

Фахівці допомагають із гігієною, виконанням домашніх справ і консультують родичів щодо догляду. У межах медичного супроводу проводять регулярний контроль стану здоров’я: вимірюють цукор, артеріальний тиск, обробляють рани та пролежні.

Окремий напрям включає надання реабілітаційного обладнання. Тимчасово видають інвалідні візки, ходунки, милиці, спеціальні матраци та інші засоби для полегшення пересування та догляду.

Благодійники також долучаються до відновлення житла, пошкодженого внаслідок обстрілів. Програма охоплює ремонт покрівлі, стін і стелі, заміну вікон та дверей у будинках, придатних для проживання. Водночас підтримка надається лише у випадку, якщо пошкодження не є критичними та не загрожують мешканцям.

Отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Харківській області можна за своєчасної подачі заявки, адже ресурси обмежені, а потреба у підтримці залишається високою.

Детальні відомості та контакти для звернень доступні на офіційних ресурсах фонду «Карітас» або через місцеві центри соціального обслуговування.

Джерело: Карітас

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