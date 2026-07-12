Щодня відвідувачі отримують гарячі обіди, що робить гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтавській області комплексною.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області стартувала у 2026 році в межах нової соціальної програми, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива охоплює мешканців та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років і спрямована на покращення фізичного та психологічного стану.

Програму реалізує фонд «Карітас Полтава» за підтримки міжнародних партнерів. У рамках ініціативи відкрили соціально-реабілітаційний центр, де відвідувачі отримують медичний супровід, консультації та базові послуги.

У закладі проводять обстеження: вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози та сатурацію, виконують електрокардіограму. Для підтримки здоров’я доступні терапевтичні процедури — магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія, а також заняття лікувальної гімнастики і відвідування соляної кімнати.

Психологічна допомога включає індивідуальні консультації та групові заняття для зниження стресу й покращення емоційного стану. Для дозвілля організовують творчі майстер-класи, перегляди фільмів та тематичні зустрічі.

Щодня відвідувачі отримують гарячі обіди, що робить гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтавській області комплексною — поєднує харчування, медичний супровід та соціальну активність.

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24. Організатори радять відвідувачам дотримуватися графіка та стежити за актуальними оновленнями.

У майбутньому планується розширити перелік сервісів та залучити більше учасників, щоб забезпечити стабільну підтримку старшому поколінню в регіоні.

Джерело: Карітас

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