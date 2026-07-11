Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області продовжує розширюватися завдяки новим проєктам, які реалізує БФ "Карітас" для підтримки найбільш вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті організації, соціальні працівники та волонтери зосереджують свою увагу на тих, хто найбільше постраждав від бойових дій.

Окремим важливим напрямком роботи благодійників став професійний догляд вдома за самотніми літніми людьми та особами із серйозними захворюваннями.

Також підтримка надається внутрішньо переміщеним особам, які потребують постійної або тимчасової підтримки у веденні побуту.

Спеціалісти допомагають підопічним із гігієною, хатніми справами та проводять консультації для родичів щодо правильних методів базового догляду.

У межах медичного супроводу здійснюється регулярне спостереження за загальним станом здоров’я. Фахівці мають можливість вимірювати рівень цукру в крові, стежити за артеріальним тиском, займатися обробкою ран або пролежнів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області також передбачає доступ до спеціального реабілітаційного обладнання. У безкоштовне користування видаються інвалідні візки, ходунки, милиці, протипролежневі матраци та спеціальні стільці.

Окрім медичної та побутової підтримки, велика увага приділяється питанню відбудови пошкоджених осель.

Програма розрахована на проведення малих і середніх ремонтів у будинках та квартирах, що постраждали внаслідок обстрілів. Це включає відновлення покрівлі, ремонт стін і стелі, а також заміну вибитих вікон чи дверей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у цьому сегменті надається лише за умови, що житло не має критичних руйнувань і залишається придатним для подальшого проживання.

Джерело: Карітас

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