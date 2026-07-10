Безкоштовне житло для ВПО у Харкові гарантує контроль за умовами перебування.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові почало надаватися переселенцям у межах державної програми, повідомляє Politeka.

Ініціатива дозволяє отримати тимчасове проживання у спеціально обладнаних приміщеннях строком до 12 місяців за рахунок державного бюджету.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України зазначає, що проєкт спрямований на відновлення самостійності переселенців та забезпечення почуття безпеки. Приміщення обладнані всім необхідним для комфортного перебування, включно з умовами для приготування їжі та ведення домашнього господарства.

Особи, які користуються послугою, також можуть розвивати соціальні навички та отримувати підтримку від фахівців або служб незалежно від форми власності. Це дозволяє не лише проживати у безпечному середовищі, а й поступово адаптуватися до нових умов життя.

Проживання організовують фізичні та юридичні особи, внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг. Вони мають власне або орендоване житло, що відповідає встановленим урядом критеріям, та забезпечують дотримання усіх правил безпеки.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові гарантує контроль за умовами перебування, що дає переселенцям стабільність та захист після втрати дому через війну. Місцеві органи влади слідкують за процесом розміщення, а соціальні служби забезпечують консультації та супровід.

Програма дозволяє мешканцям не лише отримати житло, а й інтегруватися у громаду, вирішувати щоденні завдання та отримувати комплексну підтримку під час адаптації до нового середовища.

Джерело: Мінсоц

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