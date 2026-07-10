Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві стає більш доступною завдяки відкриттю сучасного соціально-реабілітаційного простору.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається на постійній основі у новому центрі, створеному за ініціативи Благодійного фонду «Карітас», повідомляє Politeka.

Як зазначається, цей масштабний проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Потлаві реалізують за підтримки міжнародних партнерів - «Карітас Люксембург» та «Карітас Австрія».

Це дозволяє забезпечити широкий спектр безкоштовних послуг для відвідувачів. Новий простір орієнтований на внутрішньо переміщених осіб та людей віком від 60 років.

Організатори наголошують, що головною метою є створення комфортних умов, у яких люди можуть не лише отримати підтримку, а й відчути турботу та можливість покращити своє самопочуття.

У межах роботи центру, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві включає комплекс медичних послуг.

Відвідувачі можуть пройти первинний огляд, під час якого вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози в крові та сатурацію.

За потреби фахівці проводять електрокардіограму та призначають фізіотерапевтичні процедури. Серед них - магнітотерапія, УВЧ-терапія та пресотерапія, які допомагають підтримувати здоров’я та покращувати загальний стан організму.

Особливою популярністю користується соляна кімната, яка сприяє зміцненню імунітету та покращенню роботи дихальної системи.

Також у центрі організовують заняття з лікувальної гімнастики, що адаптовані для людей похилого віку та спрямовані на підтримку фізичної активності.

Важливим напрямком роботи є і психологічна підтримка. У центрі регулярно проводять групові тренінги, а також надають індивідуальні консультації психологів.

Джерело: Карітас

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.