Загалом липневий моніторинг підтверджує, що тенденція до поступового подорожчання продуктів у Харківській області зберігається, пише Politeka.net.



Моніторинг цін свідчить, що порівняно із середніми показниками червня подорожчали хлібобулочні вироби, окремі овочі та фрукти. Водночас різниця у вартості між торговельними мережами залишається значною, що дає покупцям можливість заощадити, якщо уважно стежити за ціновими пропозиціями.

За даними Мінфін, однією з найбільш обговорюваних категорій залишаються овочі. Середня ціна молодої капусти у липні становить 29,10 грн за кілограм, тоді як у червні вона дорівнювала 27,78. Таким чином, продукт подорожчав на 1,32.

Найнижчі ціни на молоду капусту пропонують Auchan та Metro — по 25 грн за кілограм. У Novus овоч коштує 25,89 грн, тоді як у Megamarket його продають майже вдвічі дорожче — 40,50 за кілограм. Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями становить 15,50.

Подорожчання продуктів у Харківській області відбулося на цінники білокачанної капусти. У липні її середня ціна становить 53,50 грн за кілограм, тоді як у червні вона була 43,42. За місяць продукт подорожчав більш ніж на 10 гривень, що є одним із найбільших приростів серед представлених товарів. Наразі така капуста представлена у Megamarket, де її продають саме за цією ціною.

Подорожчання торкнулося і хлібобулочних виробів. Хліб пшеничний «Цар Хліб» у нарізці вагою 600 грамів у липні коштує в середньому 57,77 гривень, тоді як у червні його середня вартість становила 55,94 грн. Таким чином, за місяць ціна зросла на 1,83. На цей момент продукт представлений у Metro, де його можна придбати за 57,77.

Продовжують дорожчати й яблука. Українські яблука у липні продаються в середньому по 49 гривень за кілограм, тоді як у червні середня ціна становила 44,96. Таким чином, за місяць вони подорожчали більш ніж на 4 гривні. Наразі продукт представлений у Metro.

Яблука сорту «Айдаред» також демонструють зростання вартості. Якщо у червні середня ціна становила 62,89 гривень за кілограм, то у липні вона піднялася до 65,60. Купити цей сорт можна в Auchan.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Харківській області: як саме зросли ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит овочів в Харківській області: які саме труднощі зʼявилися.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога понад 1000 грн щомісяця: хто з пенсіонерів може отримувати виплати у Харківській області.