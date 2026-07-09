Подорожчання продуктів в Полтавській області зафіксовано у сегменті популярних для українців товарів.

Подорожчання продуктів в Полтавській області спостерігається в липні, що може вдарити по гаманцям українців, повідомляє видання Politeka.net.

Порівняно із середніми показниками червня подорожчали молочні продукти, бакалія та риба. Хоча окремі категорії демонструють незначне зростання, різниця у вартості між торговельними мережами залишається досить відчутною.

Подорожчання продуктів в Полтавській області зафіксовано у сегменті молочної продукції. Середня ціна кефіру «Селянський» 2,5% жирності у липні становить 71,50 гривень за упаковку 950 мл. Для порівняння, у червні середня вартість продукту складала 69,44. Таким чином, за місяць кефір подорожчав більш ніж на 2 гривні.

Водночас ціни у різних супермаркетах суттєво відрізняються. Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями сягає 28 грн, що є досить відчутним показником для повсякденного товару.

Незначне підвищення цін відбулося і в категорії бакалії. Середня вартість пшеничного борошна «Хуторок» (2 кг) у липні становить 70,96 гривень, тоді як у червні вона дорівнювала 70,72. Зростання є мінімальним, однак загальна тенденція до подорожчання зберігається.

Найвигіднішу ціну на борошно пропонує Novus — 67,92 за упаковку. У Megamarket аналогічний товар коштує 74 гривні, що робить цю мережу найдорожчою серед представлених.

Продовжує дорожчати і рибна продукція. Середня ціна слабосолоного оселедця у липні становить 244 грн за кілограм, тоді як у червні вона була 242,82 гривень. Хоча середнє зростання становить трохи більше однієї гривні, різниця між магазинами залишається дуже великою.

Найдешевше слабосолоний оселедець продається у Novus — 169 грн за кілограм. В Auchan його можна придбати за 219, у Metro — за 263, а найдорожчу пропозицію має Megamarket, де кілограм коштує 325. Різниця між мінімальною та максимальною ціною становить 156 гривень, що робить вибір торговельної мережі одним із ключових факторів економії.

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