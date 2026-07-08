Дефіцит овочів в Харківській області став частиною загальної тенденції.

Дефіцит овочів в Харківській області стає дедалі відчутнішим після весняних заморозків, які негативно позначилися на врожайності низки сільськогосподарських культур, повідомляє Politeka.

Наслідки погодних аномалій уже впливають на пропозицію продукції на ринку.

Найбільших втрат зазнали сади, тепличні господарства та ранні посіви. Квітневі й травневі похолодання пошкодили зав'язь і молоді пагони, через що частина майбутнього врожаю була втрачена.

Виробники оцінюють ситуацію по-різному. Одним господарствам вдалося зберегти значну частину насаджень, тоді як інші прогнозують суттєве скорочення збору. Це вже позначається на забезпеченні місцевих ринків.

За словами аналітиків, дефіцит овочів в Харківській області став частиною загальної тенденції, яка сформувалася через нерівномірну врожайність та різні обсяги постачання між регіонами.

Частково компенсувати нестачу можуть імпортні поставки, однак їхній обсяг залежатиме від логістики, доступності товарів і ситуації на зовнішніх ринках.

Експерти зазначають, що найближчими місяцями ключовими чинниками залишатимуться погодні умови та темпи надходження нового врожаю до торговельних мереж. Саме вони визначать подальшу ситуацію з асортиментом і цінами.

Фахівці очікують, що після початку масового збору пропозиція поступово збільшиться, а ринок стане більш збалансованим.

Якщо погодні умови залишатимуться сприятливими, сезонна продукція надходитиме стабільніше, що допоможе знизити ризик подальшого дефіциту.

Подальша ситуація залежатиме від обсягів нового врожаю, який надходитиме на ринок упродовж найближчих тижнів.

Джерело: tsn

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