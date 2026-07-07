Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти в кількох локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям у Кременчуці, поблизу Полтави та інших громадах, де переселенцям готові надати тимчасовий прихисток без орендної плати, передає видання Politeka.

Один із варіантів розташований у Кременчуці. Власники пропонують окрему кімнату для жінки або матері з дитиною віком від трьох років. Проживання не потребує оплати, однак майбутніх мешканців просять підтримувати чистоту у спільних приміщеннях.

Будинок має всі необхідні умови для повсякденного побуту. Тут є кухня, ванна кімната, санвузол і централізоване водопостачання. Пропозиція діятиме протягом воєнного стану, а додаткову інформацію можна отримати через Viber.

Ще одну оселю пропонують у селі Мачухи неподалік обласного центру. Помешкання обладнане газовим опаленням, інтернетом, душовою кабіною, побутовою технікою та внутрішнім санвузлом.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти й у селі Козлівщина. Там власники готові прийняти людей на умовах спільного проживання, розраховуючи на взаємоповагу та допомогу у повсякденних справах.

Оселя забезпечена каналізацією, водою, резервним живленням на випадок вимкнень світла, літньою кухнею та доступом до мережі. На подвір'ї утримують свійських тварин, тому майбутніх мешканців просять відповідально ставитися до господарства.

Перед переїздом рекомендують уточнювати всі деталі безпосередньо з власниками. Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому переселенцям варто стежити за появою нових оголошень.

Актуальність кожної пропозиції бажано перевіряти безпосередньо перед зверненням, адже умови та наявність вільних місць можуть змінюватися.

Джерело: Допомагай

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