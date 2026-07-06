Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 7 по 13 липня свідчить, що мешканцям варто підготуватися до переважно вологого періоду.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 7 по 13 липня обіцяє мінливі погодні умови: після відносно спокійного початку регіон накриє серія дощів, місцями з грозами, а температура поступово знизиться, повідомляє Politeka.

У вівторок, 7 липня, істотних опадів не прогнозують. Небо залишатиметься хмарним майже весь день, лише ввечері проясниться. Повітря прогріється до +25 градусів, вітер буде слабким.

У середу атмосферна ситуація зміниться. Вранці розпочнеться дощ, який припиниться ближче до вечора. Максимальні показники сягнуть +24 градусів, зберігатиметься похмура погода.

Четвер принесе нову хвилю опадів. Дощ розпочнеться ще вранці, вдень стане інтенсивнішим, а температура не перевищить +20 градусів. Через високу вологість повітря відчуття прохолоди буде помітнішим.

Найскладнішими днями можуть стати п'ятниця та субота. 10 липня синоптики очікують тривалий сильний дощ, а 11 липня до нього додасться гроза. Денні значення триматимуться біля +18 градусів.

У неділю ранок буде сонячним, однак після обіду небо затягнуть хмари. З другої половини доби прогнозуються опади, а повітря прогріється приблизно до +22 градусів.

Понеділок також мине під впливом нестійкої атмосфери. Вдень і ввечері можливий невеликий дощ, температура підніметься до +23 градусів.

Загалом прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 7 по 13 липня свідчить, що мешканцям варто підготуватися до переважно вологого періоду, а для поїздок і відпочинку на відкритому повітрі найсприятливішим днем стане вівторок.

Наприкінці тижня фахівці радять стежити за оперативними оновленнями через імовірність локальних злив і гроз.

Джерело: Синоптик

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Пенсіонерам у Харківській області пообіцяли нову грошову допомогу: що про неї відомо

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.