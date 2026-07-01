Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 2 по 8 липня характеризується контрастом.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 2 по 8 липня фіксує різку зміну температурного режиму та чергування спеки з інтенсивними опадами над обласним центром, передає Politeka.

На старті періоду, 2 липня, у регіоні очікується спекотний день: повітря прогріється до +34°C у денні години, ніч залишиться теплою. Хмарність мінімальна, опадів не прогнозується, а надвечір небо проясниться. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься, вітер слабкий, без суттєвих поривів.

3 липня утримається суха й сонячна погода. Максимальні значення сягатимуть близько +35°C. Протягом доби зберігається ясність, без ознак дощових процесів. Це один із найспекотніших днів тижневого циклу.

4 липня ситуація різко змінюється. У другій половині доби прогнозується сильна грозова активність із зливою. Ранок ще виглядатиме стабільним, однак після обіду хмарні маси швидко накриють регіон, а ввечері можливі залишкові опади слабшої інтенсивності.

5 липня температура помітно знизиться до діапазону +17…+21°C. З ранку й до вечора утримається щільна хмарність. Протягом дня очікуються тривалі дощові періоди, місцями з посиленням. Вологість залишатиметься високою.

6 липня стане найбільш вологим етапом. Опади триватимуть більшу частину доби, з короткими паузами ближче до вечірнього часу. Повітря залишиться прохолодним, із підвищеною вологістю та помірним вітром.

7 липня хмарний фронт збережеться, але інтенсивність опадів поступово зменшуватиметься. З середини дня можливі перерви, а до вечора — часткове прояснення. Температурний фон помірний, без різких коливань.

8 липня знову повернеться нестійкий сценарій. Хмарність домінуватиме протягом дня, періодично проходитимуть дощові осередки. В окремі години можливі короткі прояснення, однак загальна тенденція залишиться вологою та прохолодною.

Таким чином, прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 2 по 8 липня характеризується контрастом: початок тижня — спека, середина — грози та зниження температури, завершення — нестійкі опади з поступовим послабленням інтенсивності.

Джерело: Синоптик

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