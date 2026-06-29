Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 30 червня по 6 липня відображає типову літню нестійкість.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 30 червня по 6 липня показує різку зміну погодних сценаріїв, передає видання Politeka.

Йдеться про зміну від періоду аномальної спеки на початку до затяжних дощів і гроз наприкінці.

Старт тижня (30 червня) відзначиться нестабільною атмосферою. У нічні години очікуються опади, однак удень температура підніметься до +26…+28°, а ближче до вечора хмарність поступово зменшиться. 1 липня стане значно стабільнішим — встановиться ясна погода без опадів, із денними значеннями близько +31°.

2 липня збережеться спекотний характер повітря — до +34°. У другій половині дня можливе короткочасне збільшення хмарності, однак суттєвих опадів не прогнозується. 3 липня стане піком літньої спеки, коли температура підніметься до +35°, а атмосферні умови залишатимуться сухими та стійкими.

Ситуація почне змінюватися 4 липня. Саме цього дня активізуються атмосферні фронти: очікується сильний дощ із грозами, підвищена вологість і посилення вітру. Опади можуть бути інтенсивними як у денний, так і у вечірній час.

5 липня принесе похолодання та переважно хмарну погоду. Дощі збережуться протягом доби, а температура знизиться до +21…+25°, що стане помітним контрастом після попередньої спеки. 6 липня опади продовжаться, місцями посилюючись у другій половині дня, при цьому вологість залишатиметься підвищеною.

Загалом цей Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 30 червня по 6 липня відображає типову літню нестійкість: короткий період екстремального тепла змінюється затяжним циклом дощів, гроз і поступовим зниженням температурного фону.

Джерело: Синоптик

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