Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 26 червня по 2 липня допомагає жителям планувати свій час.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 26 червня по 2 липня передбачає переважно спекотні дні з періодичними хмарами та локальними дощами наприкінці періоду, передає Politeka.

Початок тижня, 26 червня, пройде під знаком мінливої хмарності. Уранці та вдень небо буде затягнуте, але ввечері проясниться. Опадів не очікується, температура вдень сягатиме близько +23°C.

27 червня встановиться ясна й суха погода. Протягом доби повітря прогріється до +26°C, ніч залишиться прохолоднішою — близько +15°C. Вітер слабкий, без істотних змін атмосферних умов.

28 червня утримається стабільне сонце без опадів. Температурні значення зростуть до +28°C у денні години, а небо залишатиметься переважно чистим від ранку до вечора.

29 червня принесе більше хмарності. Вранці та вдень вони затримаються над містом, однак істотних опадів не прогнозують. Максимум температури — близько +32°C.

30 червня стане першим нестабільним днем. Увечері можливе різке погіршення погоди: дощ із грозою та посилення вітру. Днем повітря прогріється до +33°C.

На початку липня погода знову стане більш рівною. Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 26 червня по 2 липня показує, що 1 липня буде ясним і спекотним, із показниками до +32…+33°C та без опадів.

2 липня ситуація зміниться: після відносно спокійного ранку дощі охоплять місто в другій половині дня. Температура залишиться високою — до +31…+35°C, але з підвищеною вологістю та похмурістю до вечора.

У підсумку тиждень у Харкові виглядає спекотним із короткими періодами стабільної ясної погоди та двома епізодами грозових опадів наприкінці.

Джерело: sinoptik

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