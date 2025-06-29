Прогноз погоды в Харькове на неделю с 30 июня по 6 июля обещает стабильную теплую погоду с несколькими жаркими днями.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 30 июня по 6 июля составили синоптики и рассказали, чего ждать горожанам, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 30 июня по 6 июля. В понедельник 30 числа: ясное время будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков. Температура воздуха достигает максимума +22°C.

Во вторник, 01.07: воздух прогреется до +21°C. Ожидается ясное время, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков.

Среда, 02.07: облака появятся на небе только для того, чтобы вечером рассеяться. Дождей не прогнозируется. Температурные колебания от +14 до +22°C.

Четверг, 3 июля: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру погода снова прояснится. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь. В течение дня температура будет держаться в пределах +15…+26°C.

В пятницу, 04.07: утро в городе продержится безоблачным, и до конца дня небосвод остается ясным. Температура воздуха будет держаться в пределах +18…+30°C.

Суббота, 05.07: весь день небосвод будет ясным, и тучи не омрачят его до конца дня. Температура будет колебаться от +20 до +30°C.

В воскресенье 06.07: днем ​​в Харькове на небе появятся облака, которые вечером должны рассеяться. Дождей не предполагается. Температурные показатели от +18 до +28°C. Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 30 июня по 6 июля обещает стабильную теплую погоду с несколькими жаркими днями.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля: часть украинцев заплатит больше.