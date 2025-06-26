Виплати для ВПО в Харківській області можна отримати, як від держави, так і від міжнародних організацій.

Виплати для ВПО в Харківській області тепер надаватимуть за оновленими механізмами отримання фінансової допомоги, повыдомляє Politeka.net.

Допомога на оренду надається з урахуванням таких чинників: рівень доходів родини, регіон проживання, кількість осіб у сім’ї та фактична вартість оренди.

Основні оновлення програми виплати для ВПО в Харківській області:

Автоматичне продовження виплат.

Після першого призначення допомога надається строком на шість місяців і надалі продовжується автоматично , якщо родина відповідає критеріям програми. У випадках особливої потреби виплати можуть бути подовжені ще на довший термін.

Справедливий розрахунок суми. Відтепер допомога надається всім родинам, у яких витрати на оренду житла перевищують 20% від загального сімейного доходу (у межах соціальних нормативів). Такий підхід дозволяє охопити більше нужденних сімей.

Актуалізація з урахуванням зростання цін.

Розрахунок розміру виплат здійснюється з урахуванням оновлених ринкових ставок оренди житла , які відчутно зросли у 2025 році. Це дає змогу компенсувати реальні витрати родин.

Гнучкі умови оренди.

Фінансова допомога тепер доступна не лише для тих, хто орендує цілі квартири чи будинки , а й для орендарів окремих кімнат .

Ширший перелік орендодавців.

Подати документи на участь у програмі можуть не лише приватні особи, а й юридичні особи — наприклад, агентства нерухомості, підприємства або компанії, що надають житло в оренду.

Додаткові виплати для ВПО в Харківській області від міжнародних організацій:

Проєкт INSPIRE , реалізований Мінсоцполітики спільно зі Світовим банком, передбачає фінансування 29 видів соціальних виплат . Загальний бюджет проєкту — 1,2 мільярда доларів США . ВПО можуть отримати допомогу відповідно до своїх потреб і статусу.

Всесвітня продовольча програма ООН у партнерстві з Мінсоцполітики та Пенсійним фондом України також надає фінансову допомогу мешканцям територій, де ведуться бойові дії, які отримують пенсію або соціальні виплати менше 3 250 грн і не залучені до інших міжнародних програм.

Всі ці зміни створені для того, аби підтримати українців, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну, та забезпечити їм гідні умови проживання навіть у найскладніших регіонах країни.

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