Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається ООН, проте отримати її можуть лише ті українці, що відповідають критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо важливі подробиці та умови для отримання підтримки.
Учасникам програми надаються:
- грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області та інших українців – одноразові виплати, призначені на основі оцінки потреб;
- натуральна допомога – продуктові набори або базові речі першої необхідності.
Окрім цього, передбачено:
- консультації та менторську підтримку;
- освітні заходи;
- моніторинг ефективності допомоги.
Подати заявку можуть мешканці Харківщини, які належать до таких категорій:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- люди з інвалідністю;
- багатодітні сім’ї;
- самотні особи похилого віку;
- особи, які втратили житло або джерело доходу через бойові дії.
Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області насамперед орієнтована на прифронтові сільські громади, де гуманітарні потреби залишаються найгострішими.
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Савинська громада
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Барвінківська громада, включно з:
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м. Барвінкове;
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Іванівський (Іванівка, Червоне, Червона Поляна, Високе, Велика Андріївка, Семиланне, Ставкова Балка);
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Богодарівський (Богодарове, Погонівка, Федорівка, Надеждівка);
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Григорівський старостат (Григорівка, Петрівка, Малолітки, Миколаївка);
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Подолівський старостат (Подолівка, Архангелівка, Благодатне, Олександрівка, Язикове);
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Новомиколаївський старостат (Нова Миколаївка, Червоний Лиман).
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Для участі у програмі необхідно заповнити анкету за спеціальним посиланням. Після цього вашу заявку розгляне комісія. У разі відповідності критеріям – із вами зв’яжуться телефоном або іншим способом, зазначеним у формі.
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