Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області насамперед орієнтована на прифронтові сільські громади.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається ООН, проте отримати її можуть лише ті українці, що відповідають критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо важливі подробиці та умови для отримання підтримки.

Учасникам програми надаються:

грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області та інших українців – одноразові виплати, призначені на основі оцінки потреб;

натуральна допомога – продуктові набори або базові речі першої необхідності.

Окрім цього, передбачено:

консультації та менторську підтримку;

освітні заходи;

моніторинг ефективності допомоги.

Подати заявку можуть мешканці Харківщини, які належать до таких категорій:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

люди з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

самотні особи похилого віку;

особи, які втратили житло або джерело доходу через бойові дії.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області насамперед орієнтована на прифронтові сільські громади, де гуманітарні потреби залишаються найгострішими.

Савинська громада

Барвінківська громада , включно з: м. Барвінкове; Іванівський (Іванівка, Червоне, Червона Поляна, Високе, Велика Андріївка, Семиланне, Ставкова Балка); Богодарівський (Богодарове, Погонівка, Федорівка, Надеждівка); Григорівський старостат (Григорівка, Петрівка, Малолітки, Миколаївка); Подолівський старостат (Подолівка, Архангелівка, Благодатне, Олександрівка, Язикове); Новомиколаївський старостат (Нова Миколаївка, Червоний Лиман).



Для участі у програмі необхідно заповнити анкету за спеціальним посиланням. Після цього вашу заявку розгляне комісія. У разі відповідності критеріям – із вами зв’яжуться телефоном або іншим способом, зазначеним у формі.

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