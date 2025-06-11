Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется ООН, однако получить ее могут только украинцы, отвечающие критериям отбора, сообщает Politeka.net.
Рассказываем важные подробности и условия получения поддержки.
Участникам программы предоставляются:
- денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области и других украинцев – единовременные выплаты, предназначенные на основе оценки потребностей;
- натуральное содействие – продуктовые наборы или базовые принадлежности первой необходимости.
Кроме этого, предусмотрено:
- консультации и менторскую поддержку;
- образовательные мероприятия;
- мониторинг эффективности помощи.
Подать заявку могут жители Харьковщины, которые относятся к следующим категориям:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- люди с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- одинокие пожилые лица;
- лица, потерявшие жилье или источник дохода из-за боевых действий.
Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области, прежде всего, ориентирована на прифронтовые сельские общины, где гуманитарные нужды остаются самыми острыми.
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Савинская община
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Барвенковское общество , включая:
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м. Барвенково;
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Ивановский (Ивановка, Красное, Красная Поляна, Высокое, Большая Андреевка, Семиланное, Ставковая Балка);
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Богодаровский (Богодарево, Погоновка, Федоровка, Надеждовка);
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Григоровский старостат (Григоровка, Петровка, Малолетки, Николаевка);
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Подоловский старостат (Подоловка, Архангеловка, Благодатное, Александровка, Языково);
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Новониколаевский старостат (Новая Николаевка, Красный Лиман).
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Для участия в программе необходимо заполнить анкету по специальной ссылке. После этого вашу заявку рассмотрит комиссия. В случае соответствия критериям – с вами свяжутся по телефону или иному способу, указанному в форме.
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