Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется ООН, однако получить ее могут только украинцы, отвечающие критериям отбора, сообщает Politeka.net.

Рассказываем важные подробности и условия получения поддержки.

Участникам программы предоставляются:

  • денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области и других украинцев – единовременные выплаты, предназначенные на основе оценки потребностей;
  • натуральное содействие – продуктовые наборы или базовые принадлежности первой необходимости.

Кроме этого, предусмотрено:

  • консультации и менторскую поддержку;
  • образовательные мероприятия;
  • мониторинг эффективности помощи.

Подать заявку могут жители Харьковщины, которые относятся к следующим категориям:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • люди с инвалидностью;
  • многодетные семьи;
  • одинокие пожилые лица;
  • лица, потерявшие жилье или источник дохода из-за боевых действий.

Субсидии для пенсионеров

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области, прежде всего, ориентирована на прифронтовые сельские общины, где гуманитарные нужды остаются самыми острыми.

  • Савинская община

  • Барвенковское общество , включая:

    • м. Барвенково;

    • Ивановский (Ивановка, Красное, Красная Поляна, Высокое, Большая Андреевка, Семиланное, Ставковая Балка);

    • Богодаровский (Богодарево, Погоновка, Федоровка, Надеждовка);

    • Григоровский старостат (Григоровка, Петровка, Малолетки, Николаевка);

    • Подоловский старостат (Подоловка, Архангеловка, Благодатное, Александровка, Языково);

    • Новониколаевский старостат (Новая Николаевка, Красный Лиман).

Для участия в программе необходимо заполнить анкету по специальной ссылке. После этого вашу заявку рассмотрит комиссия. В случае соответствия критериям – с вами свяжутся по телефону или иному способу, указанному в форме.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Как ВПЛ получить помощь в Харькове: деньги выплачиваются на каждого человека из семьи.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: у украинцев есть возможность обратиться за новой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Ограничения движения транспорта в Харькове: названы улицы, где водителям будет труднее проехать в июне.