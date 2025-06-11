Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области прежде всего ориентирована на прифронтовые сельские общины.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется ООН, однако получить ее могут только украинцы, отвечающие критериям отбора, сообщает Politeka.net.

Рассказываем важные подробности и условия получения поддержки.

Участникам программы предоставляются:

денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области и других украинцев – единовременные выплаты, предназначенные на основе оценки потребностей;

натуральное содействие – продуктовые наборы или базовые принадлежности первой необходимости.

Кроме этого, предусмотрено:

консультации и менторскую поддержку;

образовательные мероприятия;

мониторинг эффективности помощи.

Подать заявку могут жители Харьковщины, которые относятся к следующим категориям:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие пожилые лица;

лица, потерявшие жилье или источник дохода из-за боевых действий.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области, прежде всего, ориентирована на прифронтовые сельские общины, где гуманитарные нужды остаются самыми острыми.

Савинская община

Барвенковское общество , включая: м. Барвенково; Ивановский (Ивановка, Красное, Красная Поляна, Высокое, Большая Андреевка, Семиланное, Ставковая Балка); Богодаровский (Богодарево, Погоновка, Федоровка, Надеждовка); Григоровский старостат (Григоровка, Петровка, Малолетки, Николаевка); Подоловский старостат (Подоловка, Архангеловка, Благодатное, Александровка, Языково); Новониколаевский старостат (Новая Николаевка, Красный Лиман).



Для участия в программе необходимо заполнить анкету по специальной ссылке. После этого вашу заявку рассмотрит комиссия. В случае соответствия критериям – с вами свяжутся по телефону или иному способу, указанному в форме.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Как ВПЛ получить помощь в Харькове: деньги выплачиваются на каждого человека из семьи.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: у украинцев есть возможность обратиться за новой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Ограничения движения транспорта в Харькове: названы улицы, где водителям будет труднее проехать в июне.