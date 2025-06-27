Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня не буде, проте з’явилася додаткова платіжка.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня поки не передбачається, проте українцям продовжує надходити третя платіжка, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо детальніше, що про це відомо.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня не буде, проте з’явилася нова послуга для споживачів газу – це так звана третя платіжка, яку доведеться оплачувати окремо. Йдеться про технічне обслуговування газмереж у багатоквартирних будинків.

Вартість техобслуговування газових мереж розраховують окремо для кожного будинку, залежно від обсягу робіт. Послугу надають раз на 3 або 5 років, а рахунок становить у середньому від 100 до 1000 гривень.

Тим часом вартість газу також залишається стабільною. Переважна більшість побутових споживачів, що обслуговуються компанією «Нафтогаз України», отримують газ за тарифом 7,96 гривні за кубометр. Ціна діє в межах тарифного плану «Фіксований» і залишатиметься незмінною щонайменше до 30 квітня 2026 року.

З липня 2025 року тариф на електроенергію для побутових споживачів залишається без змін. Як повідомляє компанія YASNO, українці надалі сплачуватимуть 4,32 гривні за кожен кіловат-годину. Цей рівень тарифу діятиме принаймні до кінця жовтня 2025 року.

Для власників двозонних лічильників зберігається можливість економії: у нічний час (з 23:00 до 07:00) електроенергія коштує удвічі дешевше — 2,16 грн/кВт-год.

Хоча раніше існували побоювання щодо можливого зростання вартості водопостачання, тарифи на воду залишаються на довоєнному рівні — такими, як були на 24 лютого 2022 року.

Проте варто враховувати, що в окремих громадах місцева влада має право самостійно коригувати тарифи, навіть без погодження з НКРЕКП. Тому вартість води може відрізнятися залежно від регіону.

Таким чином не варто чекати підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня, проте доведеться платити більше через третю платіжку для мешканціва багатоквартирних будинків.

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