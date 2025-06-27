Повышения тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля не будет, однако появилась дополнительная платежка.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля пока не предполагается, однако украинцам продолжает поступать третья платежка, сообщает Politeka.net.

Рассказываем поподробнее, что об этом известно.

Повышения тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля не будет, однако появилась новая услуга для потребителей газа – это так называемая третья платежка , которую придется оплачивать отдельно.

Техобслуживания газовых сетей рассчитывается отдельно для каждого дома, в зависимости от объема работ. Услуга предоставляется раз в 3 или 5 лет, а счет составляет в среднем от 100 до 1000 гривен.

Между тем, стоимость газа также остается стабильной. Подавляющее большинство бытовых потребителей, обслуживаемых компанией «Нефтегаз Украины», получают газ по тарифу 7,96 гривны за кубометр. Цена действует в рамках тарифного плана «Фиксированный» и будет оставаться неизменной по меньшей мере до 30 апреля 2026 года.

С июля 2025 года цена на электроэнергию для бытовых потребителей остается без изменений. Как сообщает компания YASNO, украинцы в дальнейшем будут платить 4,32 гривны за каждый киловатт-час. Этот уровень стоимости будет действовать, по крайней мере, до конца октября 2025 года.

Для владельцев двухзонных счетчиков сохраняется возможность экономии: в ночное время (с 23:00 до 07:00) электроэнергия стоит вдвое дешевле – 2,16 грн/кВт-ч.

Хотя ранее существовали опасения по поводу возможного роста стоимости водоснабжения, цены на воду остаются на довоенном уровне — такими, как были на 24 февраля 2022 года.

Однако следует учитывать, что в отдельных общинах местные власти имеют право самостоятельно корректировать стоимость, даже без согласования с НКРЭКУ. Поэтому стоимость воды может отличаться в зависимости от региона.

Таким образом, не стоит ожидать повышения тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля, однако придется платить больше через третью платежку для жителей многоквартирных домов.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: в городе предоставляют компенсацию за размещение переселенцев, важные детали.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцы могут получить поддержку, на что рассчитывать.

Как сообщала Politeka, Подорожание бензина в Харькове: цены кардинально изменились на местных АЗС.