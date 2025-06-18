Право на отримання компенсації мають лише ті особи, які надали безкоштовне житло для ВПО в Харкові, що відповідають певним критеріям.

Особи, які надають безкоштовне житло для ВПО в Харкові, мають право на отримання державної грошової компенсації, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомила прес-служба ПФУ.

Ця програма поширюється як на фізичних осіб, так і на юридичних осіб незалежно від форми власності.

Компенсаційна виплата покликана частково покрити витрати, понесені власником. Зокрема, вона охоплює оплату спожитих житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів, а також витрати на закупівлю скрапленого газу, твердого чи рідкого палива.

Право на отримання компенсації мають лише ті особи, які надали безкоштовне житло для ВПО в Харкові, що відповідають певним критеріям. До них належать українці, які:

були змушені покинути території, де ведуться активні бойові дії або які є тимчасово окупованими;

не мають альтернативного житла поза межами вказаних територій;

втратили житло внаслідок руйнування або пошкодження, яке унеможливлює подальше проживання.

При цьому існує низка підстав, за яких компенсація не надається. Зокрема, вона не виплачується у випадках, коли:

переселенці вже отримує компенсацію чи пільги в межах інших державних програм за іншою адресою;

переселенець користується державною субсидією на оренду житла в межах експериментального проєкту;

зафіксовано перебування за межами України понад 30 днів поспіль на момент подання заяви;

підтверджено відсутність переселенців за адресою фактичного розміщення протягом більше ніж 30 днів поспіль;

виявлено недостовірну інформацію в заяві, яка може впливати на призначення чи розмір компенсації.

Починаючи з липня поточного року, подати заявку на компенсацію за безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно скористатися кваліфікованим електронним підписом або іншим засобом електронної ідентифікації, що забезпечує достовірне підтвердження особи заявника.

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