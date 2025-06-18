Право на получение компенсации имеют только те, кто предоставил бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, отвечающих определенным критериям.

Лица, предоставляющие бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, имеют право на получение государственной денежной компенсации, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщила пресс-служба ПФУ.

Эта программа распространяется как на физических лиц, так и на юридические лица независимо от формы собственности.

Компенсационная выплата призвана частично возместить расходы, понесенные собственником. В частности, охватывает оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных нормативов, а также расходы на закупку сжиженного газа, твердого или жидкого топлива.

Право на получение имеют только те лица, которые предоставили бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, которые отвечают определенным критериям.

были вынуждены покинуть территории, где ведутся активные боевые действия или временно оккупированные;

не имеют альтернативного дома вне указанных территорий;

потеряли дом в результате разрушения или повреждения, которое делает невозможным дальнейшее проживание.

При этом существует ряд оснований, по которым компенсация не предоставляется.

переселенцы уже получают льготы в пределах других государственных программ по другому адресу;

переселенец пользуется государственной субсидией в аренду жилья внутри экспериментального проекта;

зафиксировано пребывание за пределами Украины более 30 дней подряд на момент подачи заявления;

подтверждено отсутствие переселенцев по адресу фактического размещения в течение более 30 дней подряд;

обнаружена недостоверная информация в заявлении, которая может влиять на назначение или размер компенсации.

Начиная с июля текущего года, подать заявку на компенсацию за бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно дистанционно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо воспользоваться квалифицированной электронной подписью или другим средством электронной идентификации, обеспечивающим достоверное подтверждение личности заявителя.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: названы общины, где местные жители могут получить выплаты.

Также Politeka писала, Льготы для детей-ВПЛ: как получить помощь в Харькове, пошаговая инструкция.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили, кому нужно повторно обратиться в ПФУ.