Надається всебічна гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області можна отримати у благодійному фонді "Благо", повідомляє Politeka.net.

Прес-служба організації розкрила, яку підтримку надають українцям.

Надається всебічна гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Зокрема, підтримують:

внутрішньо переміщених осіб,

мешканців прифронтових територій,

родин з дітьми, які переживають кризу,

літніх, самотніх, маломобільних людей,

також підлітків, які мали конфлікт із законом або досвід вживання наркотиків.

У межах проєктів забезпечують:

соціальну, психологічну, медичну та юридичну підтримку тим, хто її потребує;

доставку гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області: гігієнічні засоби, ліки, медичні набори, теплі речі та інше необхідне;

догляд за вразливими категоріями громадян — як у місцях компактного проживання переселенців, так і на дому;

фінансову виплату людям і сім’ям у критичних обставинах;

підтримку шелтерів, де перебувають особи з груп ризику інфікування ВІЛ;

розвиток безпечних дитячих просторів, організацію освітніх і розважальних заходів для дітей;

комплексну допомогу підліткам, які перебувають у конфлікті з законом, з метою їхньої реінтеграції в суспільство;

профілактику інфекційних захворювань: тестування на ВІЛ і гепатити, розповсюдження засобів індивідуального захисту, консультування та соціальний супровід;

навчання навичкам першої домедичної допомоги для поліцейських і працівників гуморганізацій.

Контакти організації можна знайти за посиланням.

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