Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області можна отримати у благодійному фонді "Благо", повідомляє Politeka.net.
Прес-служба організації розкрила, яку підтримку надають українцям.
Надається всебічна гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Зокрема, підтримують:
- внутрішньо переміщених осіб,
- мешканців прифронтових територій,
- родин з дітьми, які переживають кризу,
- літніх, самотніх, маломобільних людей,
- також підлітків, які мали конфлікт із законом або досвід вживання наркотиків.
У межах проєктів забезпечують:
- соціальну, психологічну, медичну та юридичну підтримку тим, хто її потребує;
- доставку гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області: гігієнічні засоби, ліки, медичні набори, теплі речі та інше необхідне;
- догляд за вразливими категоріями громадян — як у місцях компактного проживання переселенців, так і на дому;
- фінансову виплату людям і сім’ям у критичних обставинах;
- підтримку шелтерів, де перебувають особи з груп ризику інфікування ВІЛ;
- розвиток безпечних дитячих просторів, організацію освітніх і розважальних заходів для дітей;
- комплексну допомогу підліткам, які перебувають у конфлікті з законом, з метою їхньої реінтеграції в суспільство;
- профілактику інфекційних захворювань: тестування на ВІЛ і гепатити, розповсюдження засобів індивідуального захисту, консультування та соціальний супровід;
- навчання навичкам першої домедичної допомоги для поліцейських і працівників гуморганізацій.
Контакти організації можна знайти за посиланням.
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