Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області можна отримати у благодійному фонді "Благо", повідомляє Politeka.net.

Прес-служба організації розкрила, яку підтримку надають українцям.

Надається всебічна гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Зокрема, підтримують:

  • внутрішньо переміщених осіб,
  • мешканців прифронтових територій,
  • родин з дітьми, які переживають кризу,
  • літніх, самотніх, маломобільних людей,
  • також підлітків, які мали конфлікт із законом або досвід вживання наркотиків.

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У межах проєктів забезпечують:

  • соціальну, психологічну, медичну та юридичну підтримку тим, хто її потребує;
  • доставку гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області: гігієнічні засоби, ліки, медичні набори, теплі речі та інше необхідне;
  • догляд за вразливими категоріями громадян — як у місцях компактного проживання переселенців, так і на дому;
  • фінансову виплату людям і сім’ям у критичних обставинах;
  • підтримку шелтерів, де перебувають особи з груп ризику інфікування ВІЛ;
  • розвиток безпечних дитячих просторів, організацію освітніх і розважальних заходів для дітей;
  • комплексну допомогу підліткам, які перебувають у конфлікті з законом, з метою їхньої реінтеграції в суспільство;
  • профілактику інфекційних захворювань: тестування на ВІЛ і гепатити, розповсюдження засобів індивідуального захисту, консультування та соціальний супровід;
  • навчання навичкам першої домедичної допомоги для поліцейських і працівників гуморганізацій.

Контакти організації можна знайти за посиланням.

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