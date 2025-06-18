Предоставляется всесторонняя гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области можно получить в благотворительном фонде "Благо", сообщает Politeka.net.

Пресс-служба организации раскрыла, какую поддержку оказывают украинцам.

Предоставляется всесторонняя гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, поддерживают:

внутренне перемещенных лиц,

жителей прифронтовых территорий,

семей с детьми, переживающими кризис,

пожилых, одиноких, маломобильных людей,

также подростков, имевших конфликт с законом или опыт употребления наркотиков.

В рамках проектов обеспечивают:

социальную, психологическую, медицинскую и юридическую поддержку нуждающимся;

доставку гуманитарной помощи пенсионерам в Харьковской области: гигиенические средства, лекарства, медицинские наборы, теплые вещи и другое необходимое;

уход за уязвимыми категориями граждан как в местах компактного проживания переселенцев, так и на дому;

финансовую выплату людям и семьям в критических обстоятельствах;

поддержку шелтеров, где находятся лица из групп риска инфицирования ВИЧ;

развитие безопасных детских пространств, организацию образовательных и развлекательных мероприятий для детей;

комплексное содействие подросткам, находящимся в конфликте с законом, в целях их реинтеграции в общество;

профилактику инфекционных заболеваний: тестирование на ВИЧ и гепатиты, распространение средств индивидуальной защиты, консультирование и социальное сопровождение;

обучение навыкам первой домедицинской помощи для полицейских и работников гуморганизаций.

Контакты организации можно найти по ссылке.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: названы общины, где местные жители могут получить выплаты.

Также Politeka писала, Льготы для детей-ВПЛ: как получить помощь в Харькове, пошаговая инструкция.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили, кому нужно повторно обратиться в ПФУ.