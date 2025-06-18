Гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области можно получить в благотворительном фонде "Благо", сообщает Politeka.net.
Пресс-служба организации раскрыла, какую поддержку оказывают украинцам.
Предоставляется всесторонняя гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, поддерживают:
- внутренне перемещенных лиц,
- жителей прифронтовых территорий,
- семей с детьми, переживающими кризис,
- пожилых, одиноких, маломобильных людей,
- также подростков, имевших конфликт с законом или опыт употребления наркотиков.
В рамках проектов обеспечивают:
- социальную, психологическую, медицинскую и юридическую поддержку нуждающимся;
- доставку гуманитарной помощи пенсионерам в Харьковской области: гигиенические средства, лекарства, медицинские наборы, теплые вещи и другое необходимое;
- уход за уязвимыми категориями граждан как в местах компактного проживания переселенцев, так и на дому;
- финансовую выплату людям и семьям в критических обстоятельствах;
- поддержку шелтеров, где находятся лица из групп риска инфицирования ВИЧ;
- развитие безопасных детских пространств, организацию образовательных и развлекательных мероприятий для детей;
- комплексное содействие подросткам, находящимся в конфликте с законом, в целях их реинтеграции в общество;
- профилактику инфекционных заболеваний: тестирование на ВИЧ и гепатиты, распространение средств индивидуальной защиты, консультирование и социальное сопровождение;
- обучение навыкам первой домедицинской помощи для полицейских и работников гуморганизаций.
Контакты организации можно найти по ссылке.
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