Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня можуть зупинити.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня нарахуються для більшості українців нарахуються автоматично, проте існують важливі обставини, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у ПФУ.

Водночас, якщо один із членів родини залишив країну та перебуває за кордоном понад 60 днів, про це обов’язково слід повідомити органи соціального захисту. Це необхідно, оскільки під час розрахунку можуть враховувати доходи особи, яка фактично не проживає в Україні. У такому випадку субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня можуть зупинити, а в окремих випадках — вимагати повернення отриманих коштів.

Однак є й винятки: Пенсійний фонд України може призначити пільгу без врахування доходів такої особи, але лише за умови, що про виїзд було завчасно повідомлено.

Важливо пам’ятати: якщо хтось із зареєстрованих членів домогосподарства покинув Україну більш ніж на 60 днів, про це потрібно сповістити протягом 30 днів від моменту виїзду. Інакше є ризик втратити право на літню субсидію.

Крім того, субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня можуть не призначити, якщо:

у родині змінився склад або майновий стан;

є борги за комунальні послуги;

фактична кількість мешканців у домогосподарстві менша, ніж зареєстрована.

Окремо варто звернути увагу на ті категорії громадян, яким необхідно подати нову заяву та декларацію про доходи, навіть улітку:

внутрішньо переміщені особи;

орендарі житла;

домогосподарства, які претендують на субсидії на тверде паливо або скраплений газ;

родини, у яких проживає менше людей, ніж зазначено у реєстрації.

Подати документи потрібно не пізніше ніж через два дні від початку відповідного сезону. Якщо не встигнути вчасно, допомогу призначать лише з моменту звернення, а не з початку періоду, тому недоотримані кошти не будуть компенсовані.

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