Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області спрямована на часткове покриття базових витрат і підтримку стабільності.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області запроваджена в межах ініціативи «Консорціум Реагування 2026», яку реалізує благодійна організація «Право на захист», передає Politeka.

Проєкт орієнтований на людей, які постраждали через бойові дії та належать до соціально вразливих груп.

Фінансові нарахування визначаються індивідуально. Щомісячний розмір коливається від 1 800 до 4 100 гривень, а сумарний обсяг підтримки за весь період може досягати 10 800–12 300 гривень на одну особу.

Програма діє у шести регіонах країни, включно з Миколаївською областю. Пріоритет надається домогосподарствам із низьким рівнем доходу, переселенцям і мешканцям територій поблизу лінії фронту або державного кордону.

Подати заявку можуть сім’ї, де середній дохід на одного члена не перевищує 8 422 гривні. Також передбачено окремий формат участі для людей, які змінили місце проживання у період від 45 днів до шести місяців і перебувають більш ніж за 50 кілометрів від зони бойових дій.

Під час відбору враховуються соціальні обставини, стан здоров’я, наявність інвалідності, склад родини та рівень матеріального забезпечення. Для оформлення потрібні паспорт, ідентифікаційний код, банківські реквізити та підтверджувальні документи.

Реєстрація здійснюється через стаціонарні пункти або мобільні бригади, які працюють також із людьми з обмеженою мобільністю. Після перевірки даних рішення ухвалюється протягом кількох тижнів, а кошти зараховуються орієнтовно за 4–6 тижнів.

У межах цієї ініціативи грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області спрямована на часткове покриття базових витрат і підтримку стабільності домогосподарств у складних умовах.

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