Подорожчання продуктів у Полтавській області особливо помітне у сегменті ковбасних виробів.

Подорожчання продуктів у Полтавській області триває: на початку липня змінилися середні роздрібні ціни на борошно, молоко та окремі м'ясні вироби, передає видання Politeka.

Найпомітніше додали у вартості сардельки, тоді як борошно подорожчало незначно.

За актуальними даними, двокілограмова упаковка пшеничного борошна «Хуторок» у середньому коштує 70,96 гривні. У різних торговельних мережах цінники відрізняються: у Novus товар продають за 67,92 гривні, а в Megamarket — за 74 гривні.

Порівняно з початком червня середній показник зріс на 1,41 гривні. Після кількох коливань протягом місяця вартість стабілізувалася наприкінці червня та зберігається на одному рівні.

Молоко «Простонаше» 1% жирності у фасуванні 900 мілілітрів нині продають у середньому по 68 гривень. Місяць тому цей показник був нижчим, а загальне зростання за вказаний період становило близько трьох гривень.

Водночас Подорожчання продуктів у Полтавській області особливо помітне у сегменті ковбасних виробів. Середня ціна сардельок «Алан Женевські з сиром» досягла 543,33 гривні за кілограм. Залежно від магазину покупці можуть побачити пропозиції від 507 до 599 гривень.

У порівнянні з початком червня середній показник для цього товару збільшився більш ніж на 27 гривень. Найбільші зміни відбулися наприкінці місяця, коли цінники почали поступово зростати.

Експерти зазначають, що подальша динаміка залежатиме від ситуації на ринку, витрат виробників, логістики та сезонних чинників, які традиційно впливають на формування роздрібної вартості.

Джерело: Мінфін

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