Дефіцит продуктів у Полтавській області позначився на ринку через майже повне вичерпання запасів торішньої білоголової капусти та ще недостатні обсяги нового врожаю, повідомляє Politeka.

Саме це вплинуло на пропозицію і спричинило зміну цін.

Станом на кінець червня овоч минулого сезону продають по 8–15 гривень за кілограм. Остаточна вартість залежить від якості, умов зберігання та кількості товару, який надходить до продавців.

Учасники ринку пояснюють ситуацію завершенням реалізації залишків зі сховищ. Частину резервів уже повністю розпродали, тоді як свіжа продукція поки не здатна перекрити попит. Через це виник тимчасовий дисбаланс між постачанням і потребами покупців.

За словами аналітиків, Дефіцит продуктів у Полтавській області має сезонний характер. Подібна ситуація традиційно виникає під час переходу між врожаями, коли старі запаси закінчуються швидше, ніж збільшуються обсяги нової продукції.

Фахівці також звертають увагу на нерівномірне постачання ранньої капусти. Вона вже представлена у продажу, однак доступних партій поки недостатньо, щоб повністю забезпечити торговельні точки.

Попри нинішнє подорожчання, нинішні цінники залишаються нижчими, ніж наприкінці червня минулого року. Це свідчить, що ринок ще не повернувся до торішніх показників.

Подальша ситуація залежатиме від темпів збору врожаю, погодних умов, роботи логістики та швидкості надходження овочів до магазинів. Якщо поставки затримуватимуться, вартість може знову змінитися.

Окремо експерти прогнозують можливе зростання цін восени й на частину молочної продукції. За попередніми оцінками, подорожчання може становити від 15% до 25% через збільшення витрат виробників.

Джерело: mind.ua

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